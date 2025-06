Stare al passo con le funzioni di sicurezza in evoluzione: Regula aggiorna il comparatore 4306 per analisi forensi avanzate

Il comparatore video spettrale più venduto di Regula è stato sottoposto a un importante processo di riprogettazione per rispondere alla crescente complessità dell'esame moderno dei documenti. La nuova versione Regula 4306M integra fonti luminose migliorate e una fotocamera ad alta risoluzione, garantendo agli esperti forensi di poter rilevare anche gli elementi di protezione più complessi. Questo upgrade rafforza le capacità di analisi dei documenti in laboratori forensi, punti di controllo alle frontiere e per le forze dell'ordine.

RESTON, Virginia: Il dispositivo Regula 4306M vanta un'ampia gamma di diverse fonti luminose, tra cui alcune nuove in questo modello, che comprendono:

Un'illuminazione coassiale multifunzionale di nuovo sviluppo che consente di visualizzare goffrature, elementi di sicurezza retroriflettenti e rilievi in policarbonato.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita