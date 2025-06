Ultimo report di OAG: i dati di alta qualità e la trasformazione legata all'IA sono fondamentali per lo sviluppo della resilienza tra le attività delle compagnie aeree

LONDRA: OAG, leader globale nel settore dei dati e delle analisi legati all'aviazione, è orgoglioso di di pubblicare il suo ultimo report di settore in collaborazione con Microsoft: " Can AI and the Right Data Rewrite the Rules of Airline Performance? ".

Il report analizza in che modo l'impiego di dati affidabili consente all'IA di affrontare sfide operative fondamentali per l'aviazione odierna. Dalla riduzione al minimo dei ritardi e dei colli di bottiglia fino alla previsione delle esigenze di manutenzione e al miglioramento del processo decisionale delle parti coinvolte, l'IA sta già generando un impatto tangibile, ma solo se alimentata da dati precisi, completi e ben strutturati.

Basandosi su studi di casi reali, una ricerca solida e opinioni degli esperti, il report spiega in che modo la disponibilità dei dati e la trasformazione dell'IA stanno inaugurando una nuova era di resilienza operativa all'interno del settore aeronautico.

Fonte: Business Wire

