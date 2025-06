ThetaRay e Spayce collaborano per combattere i crimini finanziari e proteggere i pagamenti globali grazie all'IA cognitiva

Presentata in occasione dell'evento Money 20/20, la partnership integra le capacità di IA cognitiva avanzata di ThetaRay con la tecnologia di pagamento transfrontaliero di Spayce per individuare i crimini finanziari, migliorare la conformità e proteggere le transazioni globali.

NEW YORK: ThetaRay, leader globale nell'ambito della conformità alle normative in materia di crimini finanziari basata sull'IA cognitiva e Spayce, una piattaforma per pagamenti transfrontalieri, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica volta a combattere le minacce finanziarie in evoluzione e migliorare la sicurezza dei pagamenti globali. La collaborazione verrà presentata ufficialmente in occasione dell'evento Money 20/20.

L'annuncio viene fatto in un momento in cui il panorama della criminalità finanziaria sta attraversando una trasformazione radicale. Con la sofisticatezza e l'agilità sempre maggiori delle reti criminali, che operano con la complessità di aziende multinazionali, i tradizionali sistemi antiriciclaggio (AML) basati su regole sono ormai superati.

Fonte: Business Wire

