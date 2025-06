L'industria automobilistica cambia marcia: personale e tecnologia sono determinanti

Un rapporto di Rockwell Automation mostra che le aziende manifatturiere si affidano all'intelligenza artificiale, all'aggiornamento professionale e all'innovazione per superare le sfide operative e della forza lavoro

MILWAUKEE: Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo dedicata all'automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato oggi i risultati del 10° rapporto annuale "State of Smart Manufacturing: Automotive Edition". Lo studio globale raccoglie le opinioni di 130 leader del settore manifatturiero automobilistico e dei pneumatici, OEM, EPC e integratori di sistemi in 15 Paesi e rivela un comparto in rapida trasformazione, determinato a innovare per restare competitivo.

Le difficoltà legate alla forza lavoro sono emerse come la sfida più urgente per le aziende del settore automobilistico, segnalando un cambiamento significativo rispetto ai risultati dello scorso anno. Allo stesso tempo, le preoccupazioni legate alla cybersicurezza sono diminuite, segno che molti produttori hanno compiuto significativi passi avanti nel proteggere i propri ambienti digitali.

“Il futuro della produzione automotive dipende dalla capacità di cambiamento non solo della tecnologia, ma anche dei talenti”, ha commentato James Glasson, Vice Presidente, Global Industry, Rockwell Automation. “Se, da un lato, intelligenza artificiale e automazione rimodellano le fabbriche, dall’altro, il successo appartiene a coloro che investono nelle persone. Aggiornamento e innovazione sono oggi le forze trainanti della crescita".

Dai risultati emerge che:

Le pressioni riguardanti il personale aumentano: per i produttori di automobili e pneumatici, la sfida principale correlata al personale nei prossimi 12 mesi riguarda la gestione del cambiamento (37%), per far sì che dipendenti e dipartimenti adottino efficacemente le nuove tecnologie e i nuovi processi. Altre preoccupazioni riguardano la fidelizzazione dei dipendenti (33%), l’aumento dei costi dei lavoratori qualificati (36%) e la difficoltà a trovare nuovi dipendenti (31%).

per i produttori di automobili e pneumatici, la sfida principale correlata al personale nei prossimi 12 mesi riguarda la gestione del cambiamento (37%), per far sì che dipendenti e dipartimenti adottino efficacemente le nuove tecnologie e i nuovi processi. Altre preoccupazioni riguardano la fidelizzazione dei dipendenti (33%), l’aumento dei costi dei lavoratori qualificati (36%) e la difficoltà a trovare nuovi dipendenti (31%). Gli investimenti tecnologici rimangono solidi: le aziende manifatturiere del settore automotive, dei pneumatici e delle batterie continuano a investire in sistemi di intelligenza artificiale, monitoraggio della produzione e sicurezza informatica. Oltre il 62% degli intervistati ha dichiarato che l’impatto aziendale a lungo termine è il principale fattore trainante degli investimenti tecnologici, seguito dall’espansione o dall’aumento della capacità (58%), in linea con i risultati generali del 2025.

le aziende manifatturiere del settore automotive, dei pneumatici e delle batterie continuano a investire in sistemi di intelligenza artificiale, monitoraggio della produzione e sicurezza informatica. Oltre il 62% degli intervistati ha dichiarato che l’impatto aziendale a lungo termine è il principale fattore trainante degli investimenti tecnologici, seguito dall’espansione o dall’aumento della capacità (58%), in linea con i risultati generali del 2025. I sistemi AI guadagnano campo : l'industria automobilistica considera l'incremento dell'uso dell’intelligenza artificiale un rischio minore rispetto al 2023 (14% nel 2025 e 24% nel 2023) con controllo della qualità, robotica e ottimizzazione dei processi che stanno emergendo come casi d'uso principali. Le aziende automotive sono in testa alla classifica degli investimenti in sistemi di AI generativa, in automazione robotica dei processi (RPA) e in strumenti digitali.

: l'industria automobilistica considera l'incremento dell'uso dell’intelligenza artificiale un rischio minore rispetto al 2023 (14% nel 2025 e 24% nel 2023) con controllo della qualità, robotica e ottimizzazione dei processi che stanno emergendo come casi d'uso principali. Le aziende automotive sono in testa alla classifica degli investimenti in sistemi di AI generativa, in automazione robotica dei processi (RPA) e in strumenti digitali. Gli obiettivi aziendali guidano la trasformazione : i principali obiettivi alla base dell’adozione delle nuove tecnologie rimangono uguali anno dopo anno: migliorare la qualità, abbassare i costi e ridurre i rischi relativi a sicurezza del personale, cybersecurity e compliance.

: i principali obiettivi alla base dell’adozione delle nuove tecnologie rimangono uguali anno dopo anno: migliorare la qualità, abbassare i costi e ridurre i rischi relativi a sicurezza del personale, cybersecurity e compliance. Le aziende cercano personale qualificato: per colmare la prevista mancanza di 7,9 milioni di lavoratori entro il 2030*, le aziende manifatturiere non puntano solo sull’automazione, ma cercano anche figure con competenze in intelligenza artificiale e soft skill come comunicazione, adattabilità e pensiero analitico.

Il rapporto “State of Smart Manufacturing” fa parte di una più ampia ricerca globale di Rockwell, che ha raccolto le informazioni fornite da più di 1.500 decision maker del settore manifatturiero. Il report completo è consultabile qui.

* “La carenza di personale qualificato può minacciare la crescita delle aziende in tutto il mondo” (Korn Ferry, 2018)

Metodologia

Questo rapporto si basa sulle risposte di 130 manager e dirigenti di aziende produttrici di automobili e pneumatici, OEM, EPC e integratori di sistemi in 15 Paesi. Fa parte del 10° rapporto annuale “State of Smart Manufacturing” che ha coinvolto 1.560 decision maker di vari settori industriali ed è stato condotto in collaborazione tra Sapio Research e Rockwell Automation.

