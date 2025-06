Una nuova opzione per il servizio di monitoraggio dati ora disponibile per i clienti Cessna Citation e Cessna SkyCourier

WICHITA, Kansas: Textron Aviation Inc., un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato il lancio di un’ulteriore opzione riguardante il servizio di monitoraggio dei dati di volo (FDM) per i jet commerciali Cessna Citation e per il Cessna SkyCourier dotati di sistema di registrazione aerea (AReS). Grazie all’ecosistema di reporting dei dati LinxUs proprietario di Textron Aviation, ora i clienti possono scegliere se trasferire i loro dati di volo tramite il servizio C-FOQA di General Electric (GE) Aerospace.

“Noi di Textron Aviation ci impegniamo per progettare e offrire ai clienti la migliore esperienza di proprietà di un aereo, per cui cerchiamo continuamente nuovi modi per perfezionarla”, spiega Brian Rohloff, vicepresidente senior supporto clienti.

Fonte: Business Wire

