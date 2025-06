Eaton e Siemens Energy annunciano una collaborazione in campo energetico e tecnologico per ampliare la capacità dei nuovi data center più rapidamente

La costruzione modulare integrata dei data center consentirà di espandere la capacità on-line in tempi rapidi, per soddisfare la crescente domanda globale generata dalla diffusione dell’intelligenza artificiale e del cloud computing

La produzione standardizzata di energia sul luogo di installazione è cruciale per accelerare lo sviluppo dei nuovi data center

SEGRATE, Italia: Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell'energia, e Siemens Energy, una delle principali aziende di tecnologia energetica al mondo, annunciano il lancio di un approccio accelerato per la costruzione di data center con sistemi di alimentazione integrata sul luogo d’installazione. Insieme, hanno sviluppato un nuovo approccio per rispondere alle esigenze più urgenti del mercato, offrendo alimentazione localizzata affidabile e indipendente dalla rete per i nuovi data center, costruiti con innovativi sistemi modulari standardizzati per facilitarne la rapida implementazione.

Questa collaborazione renderà possibile la costruzione simultanea di data center multipli e prevederà l’installazione di sistemi di alimentazione localizzati connessi alla rete principale e agli impianti di energia rinnovabile, per rispettare la conformità alle eventuali normative locali. Queste introduzioni offriranno ai proprietari e agli sviluppatori di data center nuove alternative attualmente non disponibili per la costruzione e la gestione di data center innovativi.

Il concetto di impianto di alimentazione modulare e scalabile di Siemens Energy è stato progettato appositamente per soddisfare le esigenze specifiche degli operatori di data center. La configurazione standard è in grado di generare 500 megawatt (MW) di potenza, attraverso turbine a gas SGT-800 ad elevata efficienza e ridondanza e l’utilizzo di batterie di accumulo aggiuntive, che garantiscono la massima affidabilità. Grazie all’approccio modulare, è possibile ampliare o ridurre le dimensioni di un impianto. In futuro, questo tipo di data center potrà operare azzerando le emissioni di carbonio - a condizione che sia previsto l’utilizzo di idrogeno nella strategia di sostenibilità del data center. Il progetto di Siemens Energy prevede inoltre connessioni opzionali alla rete principale con tecnologia Clean Air a zero emissioni, installabili in fase di costruzione o come retrofit. Questa funzionalità consentirebbe ai data center di offrire servizi di immissione di energia sulla rete principale.

Eaton si occuperà della fornitura delle apparecchiature elettriche, come quadri elettrici di media tensione, quadri elettrici di bassa tensione, UPS, sbarre di distribuzione, componenti strutturali, armadi rack e sistemi di contenimento. Inoltre, si dedicherà ai servizi di progettazione e alle soluzioni software necessarie per la protezione e la fornitura dei carichi IT, garantendo tempistiche accelerate di messa in servizio grazie all’approccio modulare e standardizzato.

Cyrille Brisson, Global Segment Leader, Data Centers, Eaton, ha affermato: "Il nostro approccio, che consente ai clienti di scegliere il giusto equilibrio tra le risorse energetiche utilizzabili, è molto flessibile, e le tempistiche necessarie alla costruzione e alla messa in servizio sono rapide, con opzioni per la riduzione delle emissioni di carbonio sia a breve che a lungo termine. In particolare, il nostro metodo offre ai proprietari e agli sviluppatori di data center l'opportunità di ampliare la capacità dei data center e renderle disponibili rapidamente in qualsiasi area che possa mettere a disposizione fornitura di acqua, gas e fibra."

Andreas Pistauer, Global Head of Sales, Gas Services Business Area, Siemens Energy, ha aggiunto: "Offriamo a hyperscaler, co-locator e investitori un pacchetto unico, che in molte aree consente loro di ridurre le tempistiche di immissione sul mercato fino a due anni: questo genera profitti significativi. La progettazione dei nostri impianti di alimentazione prevede un’elevata ridondanza, eliminando la necessità di generatori di emergenza diesel e riducendo le emissioni di CO2 di circa il 50%."

Informazioni su Eaton

Eaton è un'azienda specializzata nella gestione intelligente dell'energia, impegnata a proteggere l'ambiente e a migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. Offriamo soluzioni per i seguenti settori di mercato: data center, servizi di rete, edilizia commerciale e residenziale, costruzione di macchine, settore industriale, aerospaziale e della mobilità. La nostra attività è guidata dall'impegno a agire e sostenibile, per supportare i nostri clienti nella gestione dell’energia, sia oggi che domani.

Valorizzando le principali tendenze di sviluppo globali nella transizione energetica e digitale, contribuiamo a risolvere le sfide più urgenti nella gestione dell'energia e a rendere la nostra società più sostenibile per le generazioni di oggi e quelle future.

Fondata nel 1911, Eaton si è evoluta costantemente per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri collaboratori. Con un fatturato di quasi 25 miliardi di dollari nel 2024, l'azienda serve clienti in oltre 160 Paesi. Per maggiori informazioni, visita www.eaton.com e seguici su LinkedIn.

Informazioni su Siemens Energy

Siemens Energy è una delle aziende leader a livello globale nel settore delle tecnologie energetiche. L'azienda si impegna con i propri clienti e collaboratori nella progettazione di soluzioni energetiche innovative, promuovendo in questo modo la transizione energetica globale verso un mondo più sostenibile. Grazie al suo portafoglio di prodotti, soluzioni e servizi, Siemens Energy è in grado di coprire praticamente tutto l’insieme dei processi legati al settore energetico, dalla produzione e trasmissione di energia elettrica e termica fino all'accumulo. Il portafoglio di Siemens Energy include tecnologie che utilizzano sia risorse convenzionali che rinnovabili, come turbine a gas e a vapore, centrali ibride alimentate a idrogeno, generatori e trasformatori di corrente. L’azienda affiliata Siemens Gamesa, specializzata in energia eolica, contribuisce a rendere il gruppo Siemens Energy leader sul mercato globale nel settore dell’energia rinnovabile. Si stima che un sesto dell'elettricità generata a livello mondiale utilizzi le tecnologie di Siemens Energy. Siemens Energy conta circa 101.000 impiegati in tutto il mondo in oltre 90 paesi e ha generato un fatturato di 34,5 miliardi di euro durante l’anno fiscale 2024.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita