Zero Networks raccoglie 55 milioni di USD con un finanziamento di serie C per dare inizio all'"era del difensore"

Con oltre 100 milioni di USD raccolti e una crescita di fatturato del 300% dalla sua Serie B, Zero Networks sta spostando gli equilibri del potere nella cybersecurity dagli aggressori ai difensori

ORLANDO, Florida: Zero Networks, l'azienda di cybersecurity che rivendica la microsegmentazione per dare seguito alla sua promessa, ha annunciato oggi di aver raccolto 55 milioni di USD in un finanziamento di Serie C. La raccolta rafforza la posizione di Zero Networks in prima linea nell'"era del difensore", un cambio di paradigma nell'ambito della cybersecurity, dove lo sforzo non ricade più sui difensori che devono reagire alle minacce, ma sugli aggressori, che devono affrontare controlli proattivi, basati sull'identità e sulla rete.

Fonte: Business Wire

