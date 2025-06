TRI avvia un'importante revisione dell'OPRA-CM per sfruttare appieno il potenziale del monitoraggio centralizzato negli studi clinici

CAMBRIDGE, Inghilterra: TRI , azienda leader nell'innovazione della tecnologia di gestione della qualità basata sul rischio (RBQM), ha annunciato oggi il lancio dell'ultima versione di OPRA-CM, una piattaforma di monitoraggio centralizzata ripensata per aiutare i team clinici a raggiungere l'efficienza e l'attenzione che la strategia RBQM promette da tempo, ma che spesso fatica a offrire.

Sebbene l'adozione della strategia di gestione RBQM sia aumentata notevolmente, con oltre l'85% degli studi clinici che ora utilizza i quadri di riferimento RBQM rispetto al 53% del 2018, la realizzazione di guadagni misurabili sembra sfuggire alla maggior parte delle organizzazioni. Da un recente studio emerge che solo il 36% dei team ha ridotto la Source Data Verification (SDV), e che appena il 26% ha registrato un'importante riduzione nella Source Data Review (SDR).

“La gestione RBQM è stata introdotta per semplificare la supervisione e migliorare l'efficienza, ma troppo spesso ha aggiunto complessità anziché eliminarla”, ha affermato Duncan Hall, CEO di TRI. "I team sono schiacciati dai dati e dal passaggio da un sistema all'altro e da una dashboard all'altra, quindi spesso ricorrono agli approcci tradizionali. OPRA-CM è stata progettata per ridurre tale complessità e fornire la chiarezza necessaria per concentrarsi sul rischio reale. Si tratta di un modo più intelligente di monitorare e di un'evoluzione attesa da tempo della promessa RBQM".

OPRA-CM affronta le sfide comuni che ostacolano l'efficacia del monitoraggio centralizzato. Anziché sommergere gli utenti con metriche statiche, offre una vista dinamica e strutturata che fa emergere i segnali di rischio in evoluzione e fornisce informazioni tempestive e fruibili. Con OPRA-CM, i dati clinici e operativi sono collegati in un unico ambiente intuitivo che aiuta i team a fissare le priorità e a ridurre le attività di monitoraggio non necessarie.

"OPRA-CM offre ai team di ricerca un'unica fonte di dati e gli strumenti per utilizzarli", ha affermato Tammy Finnigan, COO di TRI. "I flussi di lavoro automatizzati sostituiscono le lunghe operazioni manuali e l'intelligenza integrata segnala i problemi emergenti prima che si intensifichino. L'obiettivo è aiutare i team a prendere decisioni più rapide e informate e, in ultima analisi, ridurre i costi di monitoraggio fino del 30%. È così che RBQM doveva essere".

OPRA-CM è ora disponibile per gli sponsor e le CRO alla ricerca di un approccio più efficace e scalabile al monitoraggio centralizzato. TRI organizzerà un webinar dal vivo per presentare la piattaforma, con dimostrazioni pratiche, casi d'uso reali e una sessione di domande e risposte. È possibile manifestare il proprio interesse qui.

Informazioni su TRI

Fondata a Cambridge, nel Regno Unito, nel 2013, TRI semplifica l'approccio RBQM per gli studi clinici. Le nostre piattaforme innovative, tra cui OPRA-CM per il monitoraggio centralizzato e OPRA-RAM per la gestione avanzata del rischio, migliorano l'efficienza, la sicurezza e la conformità degli studi clinici.

Fonte: Business Wire

