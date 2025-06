Il futuro dell'IA nel settore AEC presentato al 2025 AI Summit di BST Global

TAMPA, Fla.: BST Global, il principale fornitore di soluzioni di project intelligence™ alimentate dall'IA per il settore AEC (architettura, ingegneria e costruzioni), ha tenuto il suo secondo AI Summit annuale dal 6 all'8 maggio 2025, a Palm Beach, FL. Il prestigioso evento ha riunito 12 leader di pensiero da alcune delle aziende più influenti al mondo, come Arcadis, Arup, AtkinsRéalis, Gensler, GHD, Jacobs, Mott MacDonald, NVIDIA, Parsons, Stantec e WSP per condividere informazioni su come l'IA sta ridefinendo il futuro dell'industria AEC. I partecipanti e la più ampia comunità AEC hanno apprezzato il 2025 AI Summit per il suo contenuto attuale e la serie di pionieri del settore.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita