Generix riconosciuta nel 2025 Gartner® Europe Context: Magic Quadrant™ per i Transportation Management Systems

PARIGI: Generix, società di software aziendale a livello globale che offre un ricco portafoglio di soluzioni SaaS per le supply chain, finanza, commercio e integrazione B2B, oggi annuncia di aver ricevuto il riconoscimento di Gartner® come "Notable Vendor" nel rapporto Europe Context Magic Quadrant for Transportation Management Systems (TMS, sistemi di gestione dei trasporti).

Secondo Gartner, “L'Europa è un mercato in espansione per i fornitori di TMS che offrono soluzioni profondamente localizzate con particolare attenzione all'esecuzione dei trasporti, alle ampie reti di vettori, e alle funzioni di pianificazione operativa e sostenibilità”.

“Siamo entusiasti di essere riconosciuti nel Gartner® Europe Context: Magic Quadrant™ for Transportation Management Systems per le nostre soluzioni TMS. Le nostre soluzioni TMS sono un punto di riferimento affidabile a livello globale e utilizzate giornalmente da importanti produttori, rivenditori e fornitori terzi di servizi di logistica (livelli 3 e 4) per gestire in modo ottimale tutte le loro attività di trasporto. Con l'emergenza dell'IA e nuovi regolamenti, assistiamo a una grande opportunità di continuare ad aiutare le aziende a promuovere supply chain più redditizie e sostenibili”, ha dichiarato Si-Mohamed Saïd, Direttore del Marketing e dei Prodotti, Generix.

Le soluzioni Generix TMS aiutano gli spedizionieri a pianificare ed eseguire il trasporto di merci integrando i processi di trasporto e gestendo l'intero ciclo di vita di un ordine in un unico sistema organico. Le soluzioni Generix TMS centralizzano i dati e automatizzano i flussi di lavoro per ottimizzare i costi e migliorare l'efficienza tra le sfide giornaliere delle complicazioni burocratiche e dei regolamenti delle spedizioni europee. Con le relazioni sul bilancio del carbonio, Generix TMS consente inoltre agli spedizionieri di ridurre l'impronta di carbonio e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ottimizzando le tratte e riducendo i consumi di combustibile.

Liberatoria di Gartner:

Europe Context: Magic Quadrant for Transportation Management Systems 9 aprile 2025, Oscar Sanchez Duran, Brock Johns

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner e MAGIC QUADRANT è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono utilizzati nel presente documento su autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Gartner non raccomanda alcun fornitore, prodotto o servizio indicato nelle proprie ricerche e non suggerisce agli utilizzatori delle tecnologie di scegliere esclusivamente i fornitori con i punteggi più alti o con altre valutazioni. Le pubblicazioni di Gartner riportano le opinioni delle organizzazioni di ricerca di Gartner e non dovranno essere interpretate in alcun modo come dichiarazioni di fatto. Gartner non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, in relazione a tali ricerche, incluse le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Informazioni su Generix

Generix è un'azienda globale di SaaS che aiuta a connettere le aziende per trasformare ogni connessione digitale in valore digitale. Offre un portafoglio importante di soluzioni e servizi su cloud alimentati da IA per promuovere con fiducia la maggior parte dei processi aziendali digitali mission-critical nella supply chain e nei settori finanziario e commerciale. Fornisce inoltre soluzioni di integrazione e collaborazione B2B complete finalizzate a consentire alle aziende di operare in modo completo nelle reti aziendali digitali. Quasi 900 talenti Generix sono dedicati a servire al meglio oltre 5.000 clienti in più di 60 Paesi. La società aiuta inoltre a elaborare più di 17 miliardi di messaggi, preparare più di 600 milioni di bancali, gestire oltre 500 milioni di fatture e più di 1 milione di attività di trasporti all'anno. Generix crede nell'immenso potenziale di crescita dell'economia collegata in un mondo sostenibile. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'azienda: www.generixgroup.com

Fonte: Business Wire

