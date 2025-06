Nuovi dati clinici evidenzieranno il ruolo della soluzione domestica per polisonnografia basata su patch di Onera Health a SLEEP 2025

EINDHOVEN, Paesi Bassi: Onera Health, azienda leader nella trasformazione della diagnostica e del monitoraggio del sonno da remoto, ha annunciato oggi che la sua soluzione domestica per polisonnografia basata su patch applicato al paziente verrà messa in evidenza in diverse presentazioni scientifiche nel corso della prossima conferenza SLEEP 2025. L'azienda medtech presenterà questa soluzione innovativa allo stand 1145 durante la più grande conferenza annuale, che riunisce gli esperti leader e gli innovatori nel settore della medicina del sonno. Inoltre, lunedì 9 giugno Onera Health organizzerà un convegno sui "progressi per l'accesso alla polisonnografia".

Durante il 39º incontro annuale delle Associated Professional Sleep Societies (APSS) verranno presentati i più recenti dati clinici e le informazioni che promettono di ridefinire lo scenario della medicina del sonno.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita