Datasite rileva la principale azienda privata di market intelligence Grata con un impegno a investire 500 milioni di dollari

MINNEAPOLIS: Datasite, il fornitore globale SaaS di soluzioni di collaborazione e automazione del flusso di lavoro alimentate dall'IA per M&A, progetti di investimento e strategici, oggi ha annunciato l'acquisizione di Grata, un'importante azienda privata di market intelligence AI-native. CapVest Partners LLP (“CapVest”), l'azionista di maggioranza di Datasite, intende investire 500 milioni di dollari, in maniera sia organica che inorganica, per ampliare ulteriormente le soluzioni di intelligence di Datasite.

“Questa combinazione storica crea un'offerta unica di intelligenza di mercato per le aziende a livello globale”, ha dichiarato Rusty Wiley, CEO e Presidente di Datasite. “Grata possiede informazioni complete, accurate e accessibili su società private. Assieme alle conoscenze anonimizzate e aggregate di Datasite Group, provenienti dal database più vasto e affidabile al mondo, che cattura oltre 55.000 progetti ogni anno, il risultato è una centrale di intelligence di mercato senza precedenti”

Fonte: Business Wire

