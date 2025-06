Money20/20 e FXC Intelligence pubblicano un importante rapporto sul futuro dei pagamenti europei transfrontalieri

Reimmaginare i pagamenti europei: una guida per il 2035

AMSTERDAM: Money20/20, la fiera di fintech più importante al mondo e il luogo in cui si fanno affari con il denaro, e FXC Intelligence, il fornitore più importante di dati e informazioni sui pagamenti transfrontalieri, hanno ufficialmente lanciato il rapporto stilato in collaborazione How Will Europe’s Money Move in the Future? 2025’s View of 2035” (Come si sposterà il denaro in Europa in futuro? La visione del 2025 per il 2035), oggi alla fiera Money20/20 Europe di Amsterdam.

Il rapporto contiene un'analisi rivolta al futuro e basata sui dati, di come l'ecosistema di pagamenti transfrontalieri in Europa è pronto a trasformarsi nel prossimo decennio. Sulla base di dati e interviste proprietarie con oltre 50 leader europei del settore fintech, il rapporto identifica le tecnologie, le tendenze normative e i cambiamenti commerciali che dovrebbero ridefinire l'infrastruttura finanziaria in Europa entro il 2035.

Fonte: Business Wire

