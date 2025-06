Belkin svela la nuova gamma di prodotti per il gaming, che include accessori essenziali di ricarica, connettività e audio per i dispositivi di gioco.

La prima serie di accessori per il gaming comprende prodotti progettati per essere compatibili con Nintendo Switch 2.

LOS ANGELES, CA: Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha annunciato oggi il suo ingresso nel mercato degli accessori per gaming con il lancio di una nuova gamma di prodotti progettati per essere compatibili con l'altamente atteso Nintendo Switch 2. Basata su decenni di esperienza nei settori dell'alimentazione, connettività e protezione dei dispositivi, e appartenente alla categoria di business Future Ventures rivolta a sviluppare accessori innovativi, questa nuova collezione di Belkin testimonia l'impegno dell'azienda nel creare prodotti pensati appositamente per le community dei gamer.

Con Belkin "Il gioco fa un salto di qualità", portando nuovi livelli di affidabilità nell'ecosistema del gaming, con accessori che si distinguono per i materiali di alta qualità, il design intramontabile e l'ingegneria in-house. La nuova gamma include prodotti di qualità progettati per migliorare l'esperienza di gioco, incluse soluzioni per la ricarica in mobilità, accessori audio, pellicole protettive ad alta resistenza e nuove custodie da viaggio con elevata portabilità e grado di protezione.

"Il settore del gaming è un'estensione naturale del marchio Belkin. Con la nostra tradizione di creare prodotti che permettono alle persone di essere pronti per affrontare ogni giornata, così come il nostro slogan "be ready for today" testimonia, siamo entusiasti di portare gli accessori affidabili di Belkin nel mondo del gaming", ha dichiarato Steve Malony, CEO di Belkin. "Il nuovo portfolio di prodotti ci permette di supportare la nuova generazione di Nintendo Switch e riflette il nostro impegno verso la qualità, l'innovazione e la sostenibilità. È un entusiasmante passo in avanti mentre continuiamo a espanderci in nuove categorie e a offrire prodotti significativi che rispondano alle esigenze della nostra comunità di utenti, sempre più diversificata.”

La nuova linea di accessori per il gaming di Belkin include i seguenti prodotti:

Custodia di ricarica per Nintendo Switch 2

Custodia da viaggio per Nintendo Switch 2

Proteggi schermo antiriflesso TemperedGlass per Nintendo Switch 2

La ricarica essenziale per giocare in mobilità

Custodia di ricarica per Nintendo Switch 2

La custodia di ricarica di Belkin per Nintendo Switch 2 combina protezione e potenza, per fare in modo che il tuo dispositivo sia sempre carico anche durante il trasporto. La power bank da 10.000 mAh integrata elimina l'ansia da batteria scarica e ti permette di continuare a giocare ovunque tu sia. Progettata con materiali di qualità, offre una protezione affidabile contro i graffi e le cadute. Disponibile nei colori carbone, sabbia e verde.

Disponibile ora su Belkin.com

Prezzo: 59,99 €

Custodia da viaggio per Nintendo Switch 2

Per chi è alla ricerca di una custodia portatile che garantisca anche protezione, la custodia da viaggio di Belkin per Nintendo Switch 2 combina la massima protezione e un tocco di stile per un look raffinato. Progettata con materiali di qualità, offre una protezione affidabile contro i graffi e l'usura quotidiana. Disponibile nei colori carbone, sabbia e verde.

Disponibile ora su Belkin.com

Prezzo: 19,99 €

Una protezione per schermo affidabile in qualsiasi momento

Proteggi schermo antiriflesso TemperedGlass per Nintendo Switch 2

Salvaguarda il tuo Nintendo Switch 2 con il proteggi schermo antiriflesso TemperedGlass di Belkin, progettato appositamente per offrire durabilità, chiarezza dello schermo e una riduzione dei riflessi. Oltre a proteggere lo schermo da graffi e ditate, questa pellicola protettiva di alta qualità elimina i riflessi per garantire una migliore visibilità in ambienti luminosi o all'aperto. L'applicatore incluso permette un'installazione allineata e senza bolle, in modo da ottenere una copertura perfetta dello schermo. Gioca in tutta tranquillità, sapendo che il tuo schermo è protetto dall'usura quotidiana e rimane sempre trasparente per offrirti immagini vivide e nitide.

Disponibile ora su Belkin.com

Prezzo: 24,99 €

Esplora la collezione completa di Belkin per il gaming, con inclusi accessori audio, soluzioni di ricarica e altro ancora su https://www.belkin.com/shop-by/collections/nintendo-switch-2-accessories/.

Il kit multimediale è disponibile per il download QUI.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

Fonte: Business Wire

