Riconoscere le destinazioni più eccezionali del Mondo: Aperte le Candidature per la Prima Edizione dei Premi TOURISE

I Premi TOURISE mettono in luce le destinazioni di maggiore impatto al mondo, celebrando la cultura, la connessione e l’innovazione nel settore dei viaggi.

Sono aperte le candidature per cinque categorie, con un premio principale assegnato da una giuria indipendente composta da esperti internazionali del turismo.

Le candidature sono aperte fino al 9 luglio e i vincitori saranno premiati alla conferenza TOURISE a Riyadh, che si terrà dall’11 al 13 novembre 2025.

Riyadh, Arabia Saudita: I Premi TOURISE sono stati ufficialmente lanciati ieri come nuovo punto di riferimento globale per celebrare l’eccellenza delle destinazioni turistiche. Creati per onorare i luoghi che stanno plasmando il futuro del viaggio, i premi mettono in luce le destinazioni che offrono un valore significativo, memorabile e misurabile durante l'intero percorso del viaggiatore. Le candidature sono ora aperte a viaggiatori individuali, professionisti del settore e organizzazioni appassionate nel riconoscere i luoghi più eccezionali del mondo.

I Premi TOURISE sono un’estensione della piattaforma TOURISE, promossa dal Ministero del Turismo dell’Arabia Saudita e annunciata durante una conferenza stampa virtuale il 22 maggio 2025.

In linea con l’etica di TOURISE, i Premi adottano una posizione audace, riconoscendo le destinazioni con una forte identità, un impatto misurabile e una gestione responsabile. Le destinazioni ammissibili devono avere: (i) un ambito geografico definito (una città, una regione o un sito), (ii) un’identità e un carattere distinti derivanti dalla cultura, dai paesaggi e dalle attrazioni che definiscono la percezione della destinazione da parte dei viaggiatori, e infine (iii) devono essere supportate da un ente di gestione turistica responsabile di garantire una gestione efficace della destinazione.

I Premi TOURISE comprendono cinque categorie distinte: Migliore Destinazione per Arte e Cultura, Migliore Destinazione Avventura, Migliore Destinazione Gastronomica e Culinaria, Migliore Destinazione per lo Shopping e Migliore Destinazione per l’Intrattenimento. Inoltre, un premio principale, Migliore Destinazione Complessiva, riconoscerà la destinazione che si distingue in tutti gli aspetti dell’esperienza del viaggiatore — stabilendo un nuovo punto di riferimento globale come la destinazione più eccezionale da visitare.

Jean-Philippe Cossé, Amministratore delegato di TOURISE, ha dichiarato: «Il turismo non è solo un motore economico fondamentale — è un potente connettore di culture, un costruttore di comunità e un motore di cambiamento sostenibile. Mentre il settore attraversa una trasformazione audace, è più importante che mai mettere in luce le destinazioni che guidano con visione, scopo e resilienza.» I Premi TOURISE sono il nostro omaggio a quei luoghi straordinari che non si limitano ad accogliere i viaggiatori — li ispirano, sfidano lo status quo e spingono i confini di ciò che il turismo può raggiungere. Questi premi mettono le destinazioni al centro del dibattito globale, celebrando i pionieri che stanno plasmando il futuro del viaggio.»

I Premi TOURISE saranno giudicati da una giuria indipendente composta da un gruppo di pionieri provenienti dai settori dei viaggi e del turismo, della moda, della cucina, dell'arte, della vendita al dettaglio, della cultura, dell'avventura e dell'intrattenimento:

Filip Boyen, ex Amministratore delegato di Forbes Travel Guide;

di Forbes Travel Guide; Michael Ellis, ex Direttore Globale di Michelin Guides;

Fiona Jeffery, ex Presidente di World Travel Market; ex Presidente di Tourism for Tomorrow Awards;

Renaud de Lesquen; ex Amministratore delegato di Givenchy, ex Presidente di Dior AM;

di Givenchy, ex Presidente di Dior AM; Lars Nittve, ex Direttore Fondatore di Tate Modern;

Albert Read, ex Amministratore Delegato di Condé Nast;

Caroline Rush, ex Amministratore delegato di British Fashion Council;

di British Fashion Council; Omar Samra, Ambasciatore di Buona Volontà delle Nazioni Unite, alpinista ed esploratore polare

Bernold Schroeder, ex Amministratore delegato di Kempinski; Pan Pacific.

Le destinazioni ammissibili saranno valutate secondo 10 criteri di valutazione, raggruppati in tre aree chiave che compongono l’esperienza della destinazione: offerta, valore, comodità. I giudici valuteranno come le destinazioni si comportano in ciascuna di queste aree. — considerando ciò che offrono, quanto siano accessibili e accoglienti per i visitatori, il valore complessivo fornito e, soprattutto, la qualità e l’impatto dell’esperienza. Ciò include l’analisi di fattori quali autenticità, innovazione, inclusività, accessibilità, varietà di alloggi e sicurezza, tutti elementi che contribuiscono alla capacità di una destinazione di offrire un viaggio significativo e memorabile.

I vincitori della prima edizione dei Premi TOURISE saranno annunciati durante la conferenza TOURISE, che si terrà a Riyadh dall’11 al 13 novembre. La conferenza riunirà le voci più autorevoli del mondo del turismo, dei viaggi, degli investimenti e dell’innovazione — da capi di stato e Amministratori delegati visionari a creatori, innovatori e investitori globali. Sarà una piattaforma per dare vita a idee audaci, costruire collaborazioni trasformative e definire nuove norme per il futuro del viaggio.

Partecipa alla scelta dei vincitori della prima edizione dei Premi TOURISE per le destinazioni turistiche più eccezionali al mondo, nominando la destinazione che ritieni faccia la differenza sul portale dei premi https://www.tourise.com/en/awards. Le candidature sono aperte dal 2 giugno al 9 luglio.

Per saperne di più su TOURISE, visita www.tourise.com.

Fonte: Business Wire

