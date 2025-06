Andersen Consulting espande la sua offerta grazie a David & Golyat

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting amplia la sua gamma di servizi di consulenza globale siglando un accordo di collaborazione con David & Golyat, una società di consulenza strategica digitale con sede nelle Filippine.

Grazie a un forte focus in vari campi – business intelligence, dati approfonditi per i clienti ed esecuzioni “digital-first” – David & Golyat vanta clienti in molteplici settori: governo, organizzazioni per lo sviluppo e imprese private, per creare valore a lungo termine mediante decisioni basate su dati approfonditi.

Commenta Miko David, managing partner presso David & Golyat: “Guardiamo con fiducia all’opportunità di collaborare con Andersen Consulting: questo accordo rappresenta un traguardo importante nella nostra traiettoria di crescita. Combinando la nostra competenza nella strategia digitale con la piattaforma globale Andersen Consulting, siamo nella posizione adatta per creare valore ancora maggiore per i clienti che devono operare in complessi mercati”.

“Questa collaborazione ci consente di aggiungere un’altra dimensione alla nostra piattaforma di consulenza globale”, aggiunge Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen. “Miko e il suo team potranno contribuire con dati approfonditi a livello regionale eccezionali, creatività e rigore analitico – tutte qualità che completano il nostro impegno a offrire soluzioni avanzate ai clienti in tutto il mondo”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi – strategia commerciale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni di mobilità globale, fiscali, legali e riguardanti valutazioni tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 20.000 professionisti ed è presente in più di 500 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici in tutto il mondo.

