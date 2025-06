Money20/20 Europe ospita una tavola rotonda a porte chiuse per i legislatori per accelerare l'innovazione fintech

AMSTERDAM: Money20/20 , la fiera di fintech più importante al mondo e il luogo in cui si fanno affari con il denaro, ha tenuto il suo Policy Exchange il 3 giugno alla Money20/20 Europe presso la RAI di Amsterdam. La Policy Exchange di Money20/20 Europe ha riunito dirigenti senior di banche centrali, enti regolatori e dal settore per discutere di tre aree critiche: normative sulle criptovalute post-MiCA, accesso ai dati finanziari attraverso Open Finance, e politica transfrontaliera in collaborazione con BIS (Banca dei Regolamenti Internazionali).

L'esclusivo evento a porte chiuse ha visto le presentazioni di Suzy Pallett, Vicepresidente esecutiva di Money20/20 Europe e Gijs Boudewijn, Presidente eletto del Consiglio Europeo per i Pagamenti, seguito da tavole rotonde di esperti che hanno evidenziato la necessità di normative armonizzate a supporto dell'innovazione, della sicurezza e della cooperazione globale.

Fonte: Business Wire

