PopID chiude il finanziamento di capitale

Il supporto del capitale del gruppo di investitori strategici e finanziari

faciliterà la rete biometrica globale

LOS ANGELES: PopID ha annunciato oggi un finanziamento di capitale, compresi investimenti da Verifone, PayPal, Commerce Ventures, il fondo di rischio Cultivate Next di Chipotle, e Visa Ventures. Questo nuovo finanziamento fa seguito a precedenti investimenti da parte di Cali Group e della famiglia Ching. Negli ultimi anni, PopID ha condotto milioni di autenticazioni biometriche per la fidelizzazione e i pagamenti, a riprova che le scansioni del viso e dei palmi delle mani per l'autenticazione per la fidelizzazione e i pagamenti al punto di vendita hanno vantaggi unici sia per i consumatori che per i commercianti rispetto alle autenticazioni con cellulare e tessera.

“Il capitale aggiuntivo ci consentirà di collaborare con i nostri partner per costruire un'infrastruttura che supporti una rete biometrica globale aperta (open loop) in grado di connettere soluzioni al punto di vendita per qualsiasi programma fedeltà, metodo di pagamento con carta, portafoglio fintech, piattaforma compra oggi/paga domani, prodotto a moneta stabile o schema pay-by-bank”, ha dichiarato John Miller, CEO di PopID.

Fonte: Business Wire

