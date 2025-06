CertiCon, una Società HTEC, onorata con il Supplier Award 2024 da Frequentis per le straordinarie prestazioni e la sostenibilità

VIENNA: CertiCon, azienda di ingegneria ad alta tecnologia e parte del Gruppo HTEC, è stata premiata con il prestigioso Supplier Award 2024 da Frequentis, un leader globale in sistemi di comunicazione e informazione per applicazioni critiche per la sicurezza. È il secondo anno consecutivo in cui CertiCon viene riconosciuta come uno dei tre migliori fornitori di Frequentis.

Il premio riconosce le prestazioni eccezionali di fornitura in criteri fondamentali come qualità, prezzi, supporto tecnico, assistenza clienti e sostenibilità. CertiCon si è distinta non solo per i suoi servizi di ingegneria innovativi e affidabili, ma anche per il suo impegno nella responsabilità sociale dell'azienda.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita