Spinnaker Support registra una crescita globale a doppie cifre alimentata dall'analisi aziendale delle tradizionali relazioni con i fornitori

-Lo specialista di assistenza software di terze parti Oracle, SAP e VMware offre alle aziende tempo e opzioni per considerare la propria strategia digitale-

-Spinnaker aggiunge aziende globali all'elenco crescente di clienti, tra cui BT, Telefónica Germany e altre aziende-

-Le divisioni di assistenza ai fornitori SAP, Oracle e VMWare registrano una crescita continua, mentre le aziende si affidano a Spinnaker per la manutenzione dell'infrastruttura IT di base-

DENVER: Spinnaker Support (Spinnaker), il leader di fiducia nell'assistenza software di terze parti per oltre 1.000 clienti in tutto il mondo, oggi ha annunciato che il mercato in espansione dell'assistenza globale di terze parti affidabile, sicura e strategica, ha registrato una crescita a doppie cifre in tutta la sua attività. L'assistenza di Spinnaker per le installazioni aziendali di SAP, Oracle e VMWare sta dando alla C-suite una preziosa flessibilità, evitando costosi vincoli contrattuali con fornitori, per prendere decisioni di trasformazione digitale secondo le proprie tempistiche, pur mantenendo in sicurezza i sistemi esistenti.

Fonte: Business Wire

