Token.io annuncia un investimento strategico da parte di HSBC

L'investimento strategico di HSBC in Token.io potenzia la visione della fintech

LONDRA: La fintech europea Token.io oggi ha annunciato che HSBC è diventata un investitore strategico, espressione della propria continua collaborazione e concentrazione sulla fornitura di soluzioni di pagamento all'avanguardia.

Come rivelato all'evento Money2020 Europe, l'investimento di HSBC segna un importante traguardo per Token.io, una società specializzata in infrastrutture di pagamento account-to-account (A2A), alleata della banca dal 2019 per alimentare la sua soluzione HSBC Open Payments.

Todd Clyde, CEO di Token.io, commenta: “Siamo entusiasti di approfondire la nostra collaborazione con HSBC in questa iniziativa. Questo investimento non solo accelererà la crescita e l'innovazione di Token.io, ma promuoverà anche la nostra visione condivisa di rendere Pay by Bank un metodo di pagamento diffuso, offrendo vantaggi ai clienti di HSBC in tutta la regione”.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita