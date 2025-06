ArtMajeur by YourArt: una fusione potenziata dall’IA

PARIGI: La piattaforma internazionale che gestisce già 137.000 artisti e oltre 3,5 milioni di opere d’arte, sta utilizzando nuovi strumenti di intelligenza artificiale per assistere gli artisti (nella creazione e vendita delle proprie opere), e gli amanti dell’arte (nell’individuare e acquistare opere).

Solo sei mesi dopo l’acquisto di Artmajeur da parte di Maurice Lévy, fondatore di YourArt, e con la fusion totale di tutte le operazioni, la nuova piattaforma ArtMajeur by YourArt è oggi pronta a diventare la meta preferita per artisti, gallerie d’arte, collezionisti e appassionati d’arta. Attiva in 78 Paesi, tra cui Francia, Stati Uniti, Inghilterra e Giappone, l’enorme portata della piattaforma la rende un attore vitale sul mercato globale dell’arte online.

ArtMajeur by YourArt raduna il meglio di due entità: il potere e l’impatto di Artmajeur significa che attrae circa 800.000 visite individuali al mese, ed è in grado di offrire un mercato solido, realizzato negli anni, nel quali si incontrano artisti e acquirenti. Oggi, la leadership tecnologica di YourArt e i grandi progressi effettuati nell’intelligenza artificiale possono essere utilizzati da tutti gli artisti e gli utenti della piattaforma. Lo stesso dicasi della sua competenza in questioni di contenuti (curati da esperti d’arte, pubblicazioni, video, social media…) e la sua capacità di fornire ai suoi artisti visibilità oltre la piattaforma digitale, per mezzo di visite alle gallerie, mostre e incontri.

Con l’intelligenza artificiale al centro della sua attività, ArtMajeur by YourArt – una delle piattaforme d’arte online più prestigiose al mondo – offre un servizio unico ad artisti e appassionati d’arte. Il suo assistente IA –Iris – è stato messo a punto dal suo personale R&S ed è dotato di specifiche funzionalità dedicate:

Per gli artisti, YourCreation è una delle prime applicazioni a utilizzare le nuove API per la generazione di immagini. L’applicazione consente agli artisti di generare immagini da spunti e immagini di riferimento scelte dagli artisti stessi. I risultati Mirano a stimolare il processo creative e possono essere utilizzati dagli artisti come desiderano. Inoltre, YourAssistant consente loro di utilizzare l’IA per arricchire il processo creativo: importando l’immagine di un’opera d’arte, possono ottenere reazioni immediate (opinioni, riferimenti, consigli, ecc.).

Per gli appassionati d’arte, YourGift (identificare un’opera d’arte adatta), YourPortrait (scoprire i propri gusti in fatto di arte) e YourMatch (presentare un colpo di fulmine) offrono un facile accesso a tutto il database. Rendono possibile per gli amanti dell’arte scegliere le opere che meglio corrispondono ai propri gusti tra le migliaia di opere d’arte sulla piattaforma.

Inoltre, la piattaforma comprende una nuova sezione chiamata “AI & Art”. Questa presenta nei dettagli le caratteristiche dell’IA e illustrando inoltre come ArtMajeur by YourArt vede il ruolo dell’IA nell’arte. Descrive le sue convinzioni etiche e considera l’attuale dibattito su questo argomento importante e delicato.

Nei prossimi mesi, ArtMajeur by YourArt aggiungerà nuove funzionalità IA, sviluppando ancora di più la piattaforma, fornendo agli amanti dell’arte altre opportunità per scoprire opere d’arte e migliorando le vendite per gli artisti.

ArtMajeur by YourArt: le cifre principali

Una piattaforma importante

3,5 milioni di opere d’arte, 137.000 artisti, 750 gallerie.

Vendite recenti: le prime 3

47.800€ per Floris mit Frosch und EI di Jean Lawa.

13.965€ per due opere di Viktor Sheleg.

12.680€ per Lovely Seal di Irena Aizen.

Dati IA

90,4% delle reazioni a tutti i test svolti sono stati positivi.

7,9% degli utenti trovano rilevanti le analisi, le descrizioni e i suggerimenti.

Gli utenti provengono da 40 Paesi diversi.

