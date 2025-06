Fundhost sceglie SS&C per i servizi di contabilità dei fondi e di registrazione

WINDSOR, Conn.: SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato che Fundhost Limited, fornitore indipendente di servizi di fondi per gestori di investimenti in Australia, ha scelto SS&C per supportare le sue attività di servizi di fondi. Fundhost offre servizi di entità responsabile, amministrazione fiduciaria, amministrazione di fondi, registro, conformità, operazioni e supporto a gestori di fondi indipendenti australiani e internazionali. La piattaforma gestisce fondi del valore di 2 miliardi di dollari australiani.

L'accordo prevede l'utilizzo da parte di Fundhost della piattaforma proprietaria di SS&C per semplificare le sue attività amministrative e di registro di unità. La transizione prevede inoltre che i 10 dipendenti di Fundhost entrino a far parte della sede di SS&C a Sydney per garantire la continuità del servizio e un processo continuo di accoglienza dei clienti di Fundhost.

Fonte: Business Wire

