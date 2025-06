NK Retail collabora con NuORDER by Lightspeed per digitalizzare il processo di acquisto e migliorare l'esperienza dei clienti

La piattaforma NuORDER consente a NK Retail di semplificare i processi di back-end e il processo decisionale, liberando tempo da dedicare maggiormente ai clienti nei negozi.

MONTREAL: NuORDER by Lightspeed, una piattaforma di commercio B2B leader nel settore che supporta l'acquisto e la vendita all'ingrosso, è stata scelta da NK Retail, un'azienda operante nell'ambito di NK, un grande magazzino di livello mondiale e una delle principali destinazioni di lusso in Scandinavia per la moda, la bellezza e l'ispirazione nel design, come partner strategico per la trasformazione della vendita al dettaglio attraverso la digitalizzazione dei processi di merchandising e acquisto. L'utilizzo della piattaforma NuORDER consentirà a NK Retail di aumentare l'efficienza e l'agilità, permettendo ai propri team di concentrarsi sull'offerta di esperienze in negozio di alta qualità e orientate al servizio.

In un contesto di incertezza dei mercati globali per i rivenditori al dettaglio, NuORDER by Lightspeed è uno strumento fondamentale che consente loro di prendere decisioni strategiche in materia di acquisti e pianificazione dell'assortimento sulla base di dati in tempo reale. NuORDER Assortments consente agli acquirenti di scrivere gli ordini con una velocità superiore del 60%, eliminando i punti critici e i processi manuali quando lavorano con i loro marchi. Fornisce inoltre solide funzionalità di rendicontazione e analisi che consentono agli acquirenti e ai loro marchi di prendere decisioni di acquisto basate sui dati, migliorando la narrazione e l'esperienza di merchandising per i clienti in negozio.

"Per noi di NK Retail fornire un servizio eccezionale in negozio è al centro di tutto ciò che facciamo. Grazie alla partnership con NuORDER, i nostri acquirenti possono lavorare in modo più efficiente e prendere decisioni migliori, il che a sua volta consente ai nostri consulenti di vendita di servire meglio i nostri clienti proprio quando ne hanno bisogno", ha dichiarato Karin Edgren, responsabile acquisti di NK Retail. "NuORDER semplifica il flusso di informazioni tra i nostri team, aiutandoci a mantenere il nostro impegno di offrire la migliore esperienza in negozio sul mercato svedese".

"Nella regione scandinava, i rivenditori al dettaglio chiedono sempre più spesso soluzioni che consentano loro di prendere decisioni basate sui dati in modo più rapido. Ciò riflette il loro impegno a essere all'avanguardia nella digitalizzazione, sostenendo al contempo i propri obiettivi di sostenibilità e fornendo un servizio clienti eccezionale", ha dichiarato Chris Akrimi, responsabile dei ricavi di NuORDER by Lightspeed. "Il nostro team è ansioso di assistere NK Retail nella sua missione di semplificare i processi di acquisto, garantendo un approccio incentrato sul cliente attraverso un'esperienza in negozio di prim'ordine".

NuORDER by Lightspeed è il "motore" di marchi e rivenditori al dettaglio leader ed emergenti, tra cui: Saks Fifth Avenue, Macy's, Nordstrom, Brunello Cucinelli, Rag & Bone, Acne Studios, Filippa K e Samsøe Samsøe.

Informazioni su NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed è una piattaforma di commercio B2B leader nel settore dell'acquisto e della vendita all'ingrosso. NuORDER offre una suite completa di soluzioni commerciali progettate per semplificare il modo in cui i marchi vendono i propri prodotti in tutto il mondo, fornendo al contempo ai rivenditori al dettaglio le informazioni necessarie per prendere decisioni migliori in materia di acquisti e pianificazione dell'assortimento. Oggi, oltre 5.000 marchi e più di 150.000 rivenditori al dettaglio selezionati utilizzano NuORDER per trasformare le proprie operazioni all'ingrosso. Lightspeed ha acquisito NuORDER nel 2021.

Alimentando le imprese che sono la spina dorsale dell'economia globale, la piattaforma commerciale unica di Lightspeed aiuta i commercianti a innovare per semplificare, scalare e fornire esperienze clienti eccezionali. La soluzione commerciale su cloud di Lightspeed trasforma e unifica le attività online e fisiche, le vendite multicanale, l'espansione in nuove sedi, i pagamenti globali, le soluzioni finanziarie e la connessione a reti di fornitori.

Fondata a Montreal, Canada, nel 2005, Lightspeed è quotata alla borsa di New York (NYSE: LSPD) e a quella di Toronto (TSX: LSPD). Con personale presente in tutto il Nord America, in Europa e nell'Asia-Pacifico, la società serve attività di rivendita, ospitalità e nel settore del golf in oltre 100 Paesi.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa può contenere informazioni previsionali e dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi applicabili in materia di titoli ("dichiarazioni previsionali"). Le dichiarazioni previsionali sono dichiarazioni di natura predittiva, dipendono da o fanno riferimento a eventi o condizioni future e sono individuabili grazie a termini quali "sarà", "si prevede", "si suppone", "intende", "pianifica", "ritiene", "stima" o espressioni simili relative a questioni che non sono fatti storici. Tali dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative della dirigenza di Lightspeed e comportano intrinsecamente numerosi rischi e incertezze, noti e sconosciuti, inclusi fattori economici. Una serie di rischi, incertezze e altri fattori potrebbe far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente dalle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa, inclusi, tra gli altri, i fattori di rischio individuati nella nostra ultima "Discussione e analisi della situazione finanziaria e dei risultati operativi", alla voce “Fattori di rischio” nel nostro ultimo "Modulo informativo annuale" e in altri documenti depositati presso le autorità di regolamentazione dei titoli canadesi e la Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti (U.S. Securities and Exchange Commission), tutti disponibili nei nostri profili su SEDAR+ all'indirizzo www.sedarplus.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov. Si avvisano i lettori di considerare attentamente questi e altri fattori al momento di prendere decisioni relative alle azioni con diritto di voto subordinato di Lightspeed e di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa non costituiscono garanzie di risultati futuri e, sebbene siano basate su ipotesi che Lightspeed ritiene ragionevoli, gli eventi e i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali formulate da Lightspeed. Salvo quanto espressamente richiesto dalla legge applicabile, Lightspeed non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere tali dichiarazioni previsionali, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Fonte: Business Wire

