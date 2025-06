Southwest Power Pool (SPP) stringe una partnership con Hitachi volta allo sviluppo di una soluzione IA avanzata per far fronte ai problemi di flessibilità e affidabilità relativi alla trasmissione di potenza cruciale

Utilizzo completo dell’infrastruttura di elaborazione avanzata e IA industriale per accelerare significativamente l’uso e l’integrazione sicuri di ulteriori fonti di energia a supporto delle reti elettriche statunitensi centrali.

Gli obiettivi iniziali della partnership consistono nella riduzione dell’80% dei tempi di analisi dell’interconnessione dei generatori mentre vengono facilitati più processi decisionali basati su dati approfonditi.

L’obiettivo sarà conseguito grazie a soluzioni IA all’avanguardia sviluppate da Hitachi e basate sulla piattaforma di computing accelerato NVIDIA.

La soluzione integrata consisterà di varie funzionalità Hitachi – un algoritmo di simulazione della potenza basato sull’IA, i calcoli accelerati tramite i prodotti Hitachi iQ, modellazione aumentata della simulazione e analisi predittive nonché servizi di progettazione e ingegneria.

Impatti su grande scala per far fronte alle esigenze dell’infrastruttura per l’energia degli Stati Uniti aumentando l’efficienza e la velocità dei processi di pianificazione; mettendo in grado SSP di risolvere il problema di insufficiente capacità energetica, aumentare l’affidabilità della rete elettrica e migliorare le capacità di risposta di emergenza.

I successivi obiettivi della partnership riguarderanno i problemi di integrazione di energie alternative e i vincoli sulla trasmissione della potenza.

SANTA CLARA, California e LITTLE ROCK, Arkansas: Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") e Southwest Power Pool, Inc. (SPP) oggi hanno annunciato la sigla di una partnership strategica finalizzata a risolvere problemi critici e imminenti che rallentano l’ammodernamento dell’infrastruttura energetica statunitense.

