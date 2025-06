Vantiva e Hi3G Denmark collaborano per lanciare Falcon 5G, una soluzione wireless fissa dalle alte prestazioni per una connettività più rapida ed efficiente

Falcon 5G potenzia la banda larga a 5G di casa con l'antenna brevettata di Vantiva Indoor5™, e il chipset avanzato di Qualcomm, offrendo velocità, copertura e prestazioni ad alta efficienza energetica superiori.

PARIGI: Vantiva (Euronext Paris: VANTI), un leader tecnologico globale nella connettività, oggi ha annunciato l'inizio di una collaborazione con Hi3G Denmark per lanciare Falcon 5G, una soluzione premium di Fixed Wireless Access (FWA) progettata per fornire una connettività 5G superiore in ambienti interni. Questa collaborazione supporta la distribuzione di Hi3G Denmark di banda larga 5G ad alte prestazioni, offrendo ai clienti velocità superiori e maggiore affidabilità.

Alimentata dall'antenna Vantiva’s Indoor5™, Falcon 5G offre copertura più forte e affidabile, aiutando gli operatori a ottimizzare la capacità di rete e ridurre il consumo dello spettro.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita