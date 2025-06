Azienda tecnologica norvegese costruisce un centro di comando militare in 24 ore

Il fornitore di tecnologia norvegese Cyviz ha sviluppato con successo un centro di comando completamente mobile e anti-balistico - Il centro è stato progettato, configurato e reso operativo in appena 24 ore.

OSLO, Norvegia: La soluzione è stata presentata durante un'esercitazione militare guidata dal Ministero della difesa olandese e ha già generato l'interesse dei membri della NATO e delle agenzie di protezione civile in tutta Europa.

Cyviz e i suoi partner hanno costruito la sala di comando all'interno di un contenitore di 14 tonnellate progettato per il trasporto su veicoli militari standard e resistente ai colpi delle mitragliatrici. L'unità è stata installata presso una base militare nei Paesi Bassi in cui Cyviz ha ricevuto l'incarico di consegnare un ambiente completamente funzionale di comando e controllo in tempi ristretti e con una simulazione di eventi ad alto rischio.

Fonte: Business Wire

