iFIT aggiunge nuove alternative di workout, offrendo contenuti di Club Pilates e YogaSix attraverso la sua piattaforma

PARK CITY, Utah: iFIT Inc., leader globale per il fitness intelligente e personalizzato, ha annunciato oggi una nuova partnership con Xponential Fitness per offrire ai membri di iFIT accesso a contenuti premium di pilates e yoga firmati da Club Pilates e YogaSix. Questa collaborazione amplia la libreria di fitness di iFIT nominata agli Emmy, offrendo ai membri workout più diversificati con una qualità pari a quella offerta in palestra da due dei brand di fitness più popolari nel segmento del boutique fitness.

Con questa aggiunta, i membri di iFIT ora possono integrare lezioni di Club Pilates e YogaSix nei loro programmi di allenamento personalizzati, favorendo un approccio al fitness più completo, sostenibile e divertente.

Fonte: Business Wire

