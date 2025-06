Vantage Data Centers completa la prima cartolarizzazione in euro basata su asset (ABS) di data center con un'operazione da 640 milioni di euro

Il finanziamento green incrementale promuoverà uno sviluppo continuo e sostenibile del portafoglio rifinanziato

DENVER e LUSSEMBURGO: Vantage Data Centers, una delle principali imprese nel settore dei data center a iperscala, oggi ha annunciato di avere raccolto 640 milioni di euro emettendo obbligazioni a termine cartolarizzate, segnando la prima cartolarizzazione in euro in assoluto di asset di data center nell'Europa continentale. L'operazione include 80 milioni di euro aggiuntivi in obbligazioni di finanziamento variabile non finanziate. Le obbligazioni di Classe 2 hanno un rating A- mentre quelle di Classe B hanno un rating BBB- conferiti da Standard & Poor’s e Scope Ratings. Questa operazione avviene sulla scia dei risultati positivi conseguiti da Vantage l'anno scorso con la prima ABS in assoluto relativa a data center nella regione EMEA che è stata completata in sterline britanniche.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita