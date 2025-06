La richiesta di revoca dell'esenzione per l'utilizzo del piombo di Butterfly Network passa alla fase di valutazione da parte degli stakeholder e dei consulenti

L'Oeko-Institut è stato incaricato di effettuare una valutazione esterna; la consultazione delle parti interessate avrà luogo dal 6 giugno 2025 al 1° agosto 2025

BURLINGTON, Massachusetts e NEW YORK: Butterfly Network, Inc. ("Butterfly", "la Azienda") (NYSE: BFLY), un'azienda di sanità digitale che sta trasformando l'assistenza sanitaria con dispositivi portatili per ecografie per tutto il corpo, ha annunciato oggi che la Commissione europea ha ufficialmente avviato il periodo di revisione e consultazione delle parti interessate della richiesta dell'Azienda di revoca dell'allegato IV n. 14 della Direttiva RoHS della Commissione europea sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose, un'esenzione temporanea solitamente concessa per il piombo nei materiali piezoelettrici monocristallini per trasduttori a ultrasuoni.

A seguito della richiesta di revoca presentata da Butterfly nell'ottobre 2024, la Commissione ha nominato l'Oeko-Institut come consulente incaricato a condurre la valutazione tecnica della richiesta, compresa una valutazione da parte di terzi.

Fonte: Business Wire

