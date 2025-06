IonQ annuncia un accordo per acquisire Oxford Ionics, accelerando il percorso dell'introduzione di innovazioni nel calcolo quantistico

L'accordo si basa sulla collaborazione strategica tra gli Stati Uniti e il Regno Unito per sbloccare le tecnologie di nuova generazione e migliorare la posizione di Oxford Ionics come hub globale per la R&S del calcolo quantistico

L'obiettivo del sodalizio è offrire i computer quantistici più potenti al mondo abbinando tecnologie complementari

La combinazione prevede di accelerare l'innovazione nei settori della scoperta di farmaci, delle scienze dei materiali, della modellazione finanziaria, della logistica, della chimica, dell'aerospaziale, della cybersicurezza e della difesa

COLLEGE PARK, Md. e OXFORD, Inghilterra: IonQ (NYSE: IONQ) e Oxford Ionics oggi hanno annunciato la firma di un accordo definitivo per l'acquisto di Oxford Ionics da parte di IonQ in una transazione valutata a 1,075 miliardi di dollari, che consiste in 1,065 miliardi di dollari in titoli di azioni ordinarie IonQ e contanti per circa 10 milioni (soggetti ai consueti adattamenti e spese di chiusura).

Fonte: Business Wire

