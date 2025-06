Opengear presenta una piattaforma di supporto integrata per potenziare l'infrastruttura sempre attiva

Il nuovo modello di supporto integrato offre protezione integrata, livelli supportati da SLA e proprietĂ semplificata: in anteprima a Cisco Live 2025

SAN DIEGO: Opengear, una società Digi International (NASDAQ: DGII, www.digi.com ), nonché fornitore di soluzioni per la gestione sicure e intelligenti Out of Band™, oggi ha annunciato un'importante cambiamento nel modo in cui le aziende acquistano, distribuiscono e mantengono la loro infrastruttura di rete.

A partire da questo mese, ogni nuovo dispositivo Opengear verrĂ fornito con cinque anni di copertura hardware integrata e assistenza con supporto SLA inclusa. Questa nuova iniziativa trasforma il supporto in una risorsa strategica che consente ai responsabili informatici di pianificare con maggiore fiducia, ridurre i rischi e semplificare il percorso verso la resilienza della rete.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita