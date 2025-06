MVNO di Tier-1 seleziona il sistema BSS basato sull'IA di Tecnotree per una trasformazione in più paesi tra Regno Unito ed Europa

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, pioniere globale nell'ambito dei sistemi BSS digitali basati sull'IA e delle piattaforme fintech, ha annunciato la firma di un importante accordo pluriennale ed esteso a più paesi con un operatore MVNO (Mobile Virtual Network Operator) Tier-1 per trasformare le proprie operazioni nel Regno Unito e in Europa. L'accordo, valutato a 19,58 milioni di USD su cinque anni, posiziona Tecnotree in prima linea nell'attivazione di MVNO di prossima generazione in mercati delle telecomunicazioni maturi e altamente competitivi.

Questo impegno comporterà la sostituzione completa dei sistemi esistenti dell'MVNO con il sistema BSS componibile e cloud-native di Tecnotree, una piattaforma AI-first, coerente con l'architettura digitale aperta di TM Forum, progettata per garantire velocità, scalabilità e interoperabilità.

Fonte: Business Wire

