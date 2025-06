Uniphore lancia Business AI Cloud: una piattaforma di IA sovrana, componibile e sicura per potenziare l'impresa agentica

La nuova piattaforma unifica agenti, modelli, conoscenze e dati per mantenere finalmente la promessa dell'IA di essere una forza trasformativa per le aziende

PALO ALTO, California E LONDRA: Uniphore, un'azienda attiva nel settore dell'IA per le imprese, ha lanciato oggi Uniphore Business AI Cloud: una piattaforma sovrana, componibile e sicura che colma il "divario di IA" tra gli utenti e le aziende di IT, combinando la semplicità dell'IA per i consumatori con la sicurezza e la scalabilità di livello imprenditoriale.

Mentre le tecnologie di intelligenza artificiale stanno rapidamente trasformando le imprese, è stata dedicata poca attenzione all'implementazione dell'IA in modo tale da consentire ai CIO di scalarla in modo sicuro all'interno dell'organizzazione, consentendo al contempo agli utenti aziendali di accedere intuitivamente all'IA con tutta la potenza del contesto, dei dati e delle integrazioni aziendali.

Fonte: Business Wire

