Rapporto State of Quantum 2025 di IQM: il settore della tecnologia quantistica si deve occupare della carenza di talenti e piattaforme software, non solo dei qubit

Il rapporto prevede che il settore del calcolo quantistico supererà i 22 miliardi di USD a livello globale entro il 2032 grazie all'accelerazione delle distribuzioni commerciali.

Evidenzia in che modo l'IA, il calcolo ad alte prestazioni (HPC) e la tecnologia quantistica stiano convergendo per generare la prossima fase di crescita.

Questa è la terza edizione del rapporto State of Quantum pubblicato da IQM Quantum Computers.

ESPOO, Finlandia: IQM Quantum Computers, in collaborazione con la società di analisi Omdia (LON:INF), ha presentato oggi la terza edizione del suo rapporto State of Quantum, in cui afferma che il settore della tecnologia quantistica deve affrontare le carenze di talenti e le lacune dei kit di sviluppo software (SDK) per espandersi oltre il semplice conteggio di qubit.

Fonte: Business Wire

