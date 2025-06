Thales lancia File Activity Monitoring (FAM) per rafforzare la visibilità e il controllo in tempo reale dei dati non strutturati

La nuova funzionalità offre visibilità immediata per rilevare gli usi impropri, garantire la conformità e rafforzare la protezione dei dati in ambienti locali, ibridi e multicloud.

Il rilevamento, la classificazione e il monitoraggio continui dei dati costituiscono la base di un'efficace gestione della postura di sicurezza dei dati, semplificando al contempo la conformità e segnalando le attività non autorizzate che comportano l'esposizione dei dati.

Gli strumenti di IA generativa integrati in FAM e la gestione centralizzata semplificano la redazione di audit, accelerano la risposta alle minacce e riducono la complessità operativa durante tutto il ciclo di vita dei dati aziendali.

MEUDON, Francia: Thales ha annunciato oggi il lancio di Thales File Activity Monitoring (FAM, in italiano "Monitoraggio delle attività dei file"), una nuova e potente funzionalità di Thales CipherTrust Data Security Platform, che migliora la visibilità e il controllo dei dati non strutturati da parte delle aziende, consentendo loro di monitorare le attività dei file in tempo reale, rilevare gli usi impropri e garantire la conformità normativa di tutti i loro dati.

Fonte: Business Wire

