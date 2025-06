Infobip presenta CXOP: la nuova generazione di conversazioni con i clienti basate sull'intelligenza artificiale

Basata sull'IA agentica, CXOP offre esperienze intelligenti e iper-personalizzate lungo tutto il percorso del cliente

DIGNANO, Croazia: La piattaforma globale di comunicazioni cloud Infobip ha annunciato oggi la sua Conversational Experience Orchestration Platform (CXOP, in italiano "Piattaforma di orchestrazione dell'esperienza conversazionale"), una soluzione rivoluzionaria che pone l'IA agentica al centro di ogni interazione con il cliente. CXOP consente ai marchi di andare oltre i flussi di lavoro statici e basati su regole per offrire conversazioni dinamiche e orientate agli obiettivi in ambito marketing, vendite e assistenza, su larga scala. L'annuncio si basa sull'AI Hub di Infobip e segna un importante passo avanti grazie all'integrazione nativa dell'IA agentica nell'intera gamma di prodotti pluripremiati di Infobip, unificando canali, dati e automazione in un'unica piattaforma intelligente.

Fonte: Business Wire

