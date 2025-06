ActiveViam consolida la sua posizione come fornitore di soluzioni per l'analisi dei dati del front office

NEW YORK: ActiveViam è lieta di annunciare l'estensione della sua collaborazione strategica con Societe Generale per altri sei anni. Grazie a questo rinnovo, Atoti, la piattaforma di punta di ActiveViam, è oggi riconosciuta come una soluzione tecnologica all'avanguardia che supporta il rischio in tempo reale del Front Office e la gestione del P&L in tutte le attività di Fixed Income (Reddito fisso) e Currency (Valuta) della banca in tutto il mondo.

Dopo diversi anni in produzione, l'applicazione globale, denominata GREAT (Global Risk and Exposure analytical tool, Strumento analitico globale del rischio e dell'esposizione), che fornisce un'analisi del rischio in tempo reale, il monitoraggio del P&L (profitti e perdite) e la copertura, ha dimostrato la sua solidità e il suo valore aggiunto, che consente ai trader di prendere decisioni di mercato con una tempistica migliore, migliorando le strategie di copertura e consentendo al top management di monitorare da vicino l'esposizione bancaria in tempo reale.

GREAT è un'applicazione di trading e gestione del rischio in tempo reale che elabora centinaia di migliaia di operazioni e aggiornamenti di dati di mercato al secondo. Incentrata su Atoti, 100 utenti distribuiti in venti sedi specializzate in Derivati sui tassi di interesse, Reddito fisso, Liquidità e inflazione, Derivati del credito, ETF, e opzioni FX hanno accesso all'aggregazione dinamica dei rischi, al drill down, alle viste standardizzate dei rischi e ai P&L in varie sedi.

GREAT è distribuita in modalità 24/7 a Londra, Parigi, Hong Kong e New York.

“ActiveViam è un partner solido e Atoti ci aiuta fornendo una vista consolidata in tempo reale della nostra esposizione globale a livello aziendale”, ha dichiarato Olivier Fonte, Responsabile dei derivati dei tassi europei presso Societe Generale.

“L'estensione di questa collaborazione testimonia le competenze del personale di ActiveViam e la solidità della nostra soluzione nel Front Office”, è stato il commento di Shelley Magee, CEO di ActiveViam.

Informazioni su ActiveViam

ActiveViam è un fornitore di soluzioni di analisi dei dati finanziari in rapida crescita.

Creata per i principali istituti finanziari, che si affidano alla sua esperienza, ActiveViam offre intelligence attiva per analisi finanziarie complesse.

Combina una tecnologia senza pari, innovazione continua e un personale eccezionale per sfruttare appieno il potere dei dati granulari e in tempo reale su larga scala.

Sviluppato come strato semantico ad alte prestazioni, Atoti, il prodotto di punta di ActiveViam, consente ai clienti di adottare soluzioni aziendali integrate di front-office e di gestione del rischio, accedendo al contempo a tecnologie personalizzabili.

ActiveViam è presente sui principali mercati finanziari mondiali: Londra, New York, Singapore, Sydney, Hong Kong, Parigi e Francoforte.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito activeviam.com o è possibile seguirci su LinkedIn.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita