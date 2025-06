Hana RFID nomina Sipi Savolainen direttore vendite per l’Europa e il Medio Oriente per accelerare la crescita regionale

La nomina segnala l’impegno a espandere l’impegno diretto e orientato ai partner adottato da Hana alla progettazione e produzione di inlay RFID.

SOLON, Ohio: Hana Technologies, Inc. (Hana RFID), una delle principali imprese internazionali nella progettazione e produzione di targhette incorporabili e inlay RAIN RFID, annuncia che Sipi Savolainen sarà il nuovo direttore vendite per l’Europa e il Medio oriente. L’obiettivo principale di Savolainen consisterà nel promuovere la crescita dell’attività nel retail e oltre, rafforzando la reputazione di Hana come partner affidabile nel settore della tecnologia RFID, utilizzata da convertitori di etichette, uffici di servizi e integratori di sistema.

Grazie a oltre 20 di esperienza nel settore, Savolainen vanta una vasta gamma di competenze e una storia comprovata di risultati positivi nel guidare imprese tra le prime ad attuare nuove tecnologie e marchi affermati verso il successo a lungo termine mentre stabiliscono una presenza solida in mercati emergenti.

Fonte: Business Wire

