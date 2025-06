Capvidia amplia l'interoperabilità della definizione basata su modelli (MBD) con il software NX abilitato a QIF

HOUSTON: Capvidia, azienda all'avanguardia nella definizione basata sui modelli (MBD) e l'interoperabilità digitale, ha annunciato il supporto completo all'integrazione per la più recente versione del software NX™ di Siemens. Questo importante sviluppo migliora l'abilitazione delle caratteristiche basate sui modelli (MBC) tramite lo standard QIF, rafforzando il digital thread dalla progettazione alla qualità e alla produzione tra OEM e le loro supply chain globali.

Con questa versione, il software NX di Siemens si afferma come la prima principale piattaforma CAD a supportare in modo nativo il ballooning intelligente delle PMI e le caratteristiche basate su modelli tramite QIF. In quanto unico standard CAD neutrale sviluppato per la metrologia digitale end-to-end e per i flussi di lavoro di qualità, questa integrazione rapprsenta uno sviluppo rivoluzionario per il settore.

Fonte: Business Wire

