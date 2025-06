Horizon3.ai raccoglie 100 milioni di USD per consolidare la propria leadership nella sicurezza autonoma

Il futuro della sicurezza informatica risiede nella battaglia dell'IA contro l'IA, e Horizon3.ai sta dando l'esempio

SAN FRANCISCO: Horizon3.ai, l'azienda alla base della piattaforma di sicurezza autonoma NodeZero®, ha annunciato oggi un round di finanziamento di Serie D di 100 milioni di USD guidato da NEA, con la partecipazione di SignalFire, Craft Ventures e 9Yards Capital. Nel quadro dell'investimento, Lila Tretikov, Partner e responsabile per la strategia IA presso NEA ed ex vice-CTO di Microsoft, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di Horizon3.ai.

"Nel corso degli ultimi quattro anni, abbiamo dimostrato che l'utilizzo dell'IA per hackerare le aziende non è fantascienza, è una realtà e sta offrendo risultati misurabili su larga scala. Attualmente ci sono ora oltre 3.000 organizzazioni che utilizzano NodeZero a livello globale per effettuare test di penetrazione. Stiamo sostenendo una crescita annuale dei ricavi ARR di oltre il 100% e attualmente siamo positivi secondo la regola del 40%, il che significa che non stiamo semplicemente crescendo, ma lo facciamo in modo efficiente", ha affermato Snehal Antani, CEO e cofondatore di Horizon3.ai. "Questo aumento segna il prossimo capitolo della nostra missione alla guida della categoria della sicurezza autonoma".

"I team addetti alla sicurezza sono stanchi di dare la caccia a CVE, falsi positivi e spuntare le caselle di controllo della conformità. Vogliono individuare e risolvere ciò che è realmente importante, verificare se il problema è risolto e rientrare a casa", ha spiegato Antani. "La parte più difficile del lavoro di un CIO è decidere cosa non correggere. La seconda parte più difficile è dimostrare al consiglio che le iniziative di sicurezza adottate riducono il rischio in modo significativo. NodeZero riveste un ruolo fondamentale nel ridurre l'esposizione alle minacce nel tempo."

Puntare a un mercato accessibile totale di 80 miliardi di dollari: la sicurezza autonoma

Il mercato della sicurezza informatica sta attraversando un cambiamento generazionale. NodeZero è riuscita a compromettere una banca in 4 minuti senza alcun intervento umano, molto più velocemente del tempo di reazione del team di sicurezza della banca e dei suoi migliori strumenti. Analogamente, gli avversari stanno sfruttando l'intelligenza artificiale per aumentare in modo esponenziale la sofisticazione, la complessità, la velocità e la portata degli attacchi. La tesi di Horizon3.ai è semplice: il futuro della sicurezza informatica sarà caratterizzato da algoritmi che combattono algoritmi, alla velocità delle macchine, con l'intervento umano solo in casi eccezionali. Ciò richiede una ricostruzione alla base di ogni elemento dello stack della sicurezza informatica. E per farlo in modo efficace, è necessaria una profonda comprensione di come operano gli aggressori e un sistema di IA in grado di utilizzare le informazioni offensive per migliorare la difesa. Horizon3.ai è alla guida di questo cambiamento.

"Horizon3.ai ha già realizzato ciò che altri stanno appena iniziando a immaginare. NodeZero è un sistema di sicurezza completamente autonomo che opera in ambienti di produzione dal vivo, realizzando attacchi reali, scoprendo rischi reali e offrendo risultati reali", ha affermato Antani.

Grazie all'apprendimento rinforzato, al ragionamento grafico e all'IA, NodeZero non simula gli avversari, ma pensa e agisce come loro. Ogni attacco informatico contro i sistemi di produzione effettuato da NodeZero raccoglie dati di addestramento utilizzati per migliorare i propri algoritmi, creando un vantaggio composto in termini di dati che nessun'altra piattaforma è in grado di emulare. Questa è la base per la prossima era della sicurezza informatica, in cui l'IA non si limita a individuare i rischi, ma migliora continuamente le difese. Horizon3.ai non insegue il futuro, lo sta costruendo.

Utilizzo dei proventi: accelerazione verso il futuro

Grazie a questo finanziamento, Horizon3 sta accelerando le sue attività su tre fronti strategici:

Espansione attraverso i partner : rafforzamento del proprio ecosistema di partner per soddisfare la crescente domanda nelle regioni delle Americhe, EMEA e APAC.

: rafforzamento del proprio ecosistema di partner per soddisfare la crescente domanda nelle regioni delle Americhe, EMEA e APAC. Innovazione dei prodotti : espansione nel campo del pentesting delle applicazioni web, della gestione delle vulnerabilità e della difesa di precisione, dove NodeZero può correggere i risultati e ottimizzare gli strumenti di difesa.

: espansione nel campo del pentesting delle applicazioni web, della gestione delle vulnerabilità e della difesa di precisione, dove NodeZero può correggere i risultati e ottimizzare gli strumenti di difesa. Accesso al settore federale: espansione del proprio successo con la Defense Industrial Base attraverso il programma Continuous Autonomous Pentesting (CAPT) della NSA, accelerazione dell'utilizzo di FedRAMP High ed espansione nei carichi di lavoro Secret e Top Secret per contribuire a proteggere i sistemi più critici della nazione.

"Ciò che ci ha attratto di Horizon3.ai è la chiarezza della loro missione e la velocità con cui la stanno realizzando", ha dichiarato Aaron Jacobson, partner di NEA. "L'azienda sta definendo una nuova categoria di sicurezza, quella della sicurezza autonoma, e rappresenta già la soluzione di riferimento sia per le squadre rosse che per quelle blu. Siamo entusiasti di guidare questo round e di sostenere la prossima fase di crescita dell'azienda".

“Snehal e il team di Horizon3.ai stanno affrontando uno dei problemi più grandi nel campo della sicurezza informatica: automatizzare entrambi i lati per garantire la massima difendibilità contro gli attacchi automatizzati e basati sull'intelligenza artificiale”, ha affermato Lila Tretikov, partner e responsabile della strategia AI presso NEA. “I loro clienti adorano NodeZero e il team ha dimostrato di operare con eccellenza su larga scala, motivo per cui Horizon3.ai sta trasformando il modo in cui viene gestita la sicurezza. Sono entusiasta di entrare a far parte del consiglio di amministrazione e di contribuire a plasmare questo nuovo capitolo”.

L'impatto è immediato e misurabile. Nel corso di un recente pentest, NodeZero ha ottenuto l'accesso a dati sensibili di progettazione di una portaerei statunitense tramite un fornitore terzo. Nessun umano è stato coinvolto nel pentest. La piattaforma ha compromesso in modo autonomo la rete, ottenendo l'accesso ai dati sensibili e ha quindi guidato gli operatori della difesa esattamete nel punto da correggere per evitare una violazione.

"Il mio vecchio boss diceva sempre: 'Non dirmi che siamo al sicuro, dimostramelo, poi dimostramelo di nuovo domani e ancora la settimana prossima, perché il nostro ambiente è in continua evoluzione e il nemico ha sempre voce in capitolo', ha affermato Antani.

Informazioni su Horizon3.ai

Horizon3.ai è il leader nel settore della sicurezza autonoma. La nostra piattaforma NodeZero individua e sfrutta continuamente percorsi di attacco reali in modo che gli operatori di difesa possano risolvere i problemi importanti e dimostrare la sicurezza. Fondata dagli ex operatori informatici delle forze speciali statunitensi e dai leader della sicurezza aziendale, Horizon3.ai è stata scelta da oltre 3.000 organizzazioni in tutto il mondo, da aziende Fortune 500 a partner della difesa nazionale.

