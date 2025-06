Ardian e ROYC annunciano una partnership

STOCCOLMA: ROYC, fornitore leader mondiale di piattaforme come servizi (PaaS) per investimenti alternativi, e Ardian, una delle più grandi società di investimento privato europee che fornisce consulenze e gestisce un patrimonio di 180 miliardi di dollari, sono lieti di annunciare oggi la loro partnership. ROYC sarà partner chiave di Ardian nel segmento in rapida crescita del patrimonio privato in Europa.

"Siamo orgogliosi di collaborare con Ardian, condividendo la convinzione che la tecnologia e un approccio basato sui dati siano essenziali per consentire a un maggior numero di LP di investire nei fondi di Ardian in modo efficiente in termini di costi", ha dichiarato Mathias Leijon, fondatore e presidente di ROYC.

Erwan Paugam, responsabile di Private Wealth Solutions di Ardian, ha aggiunto: "ROYC ci ha impressionato notevolmente per la sua piattaforma tecnologica e la sua professionalità. Sarà un partner importante per espandere le nostre attività nel settore dei patrimoni privati e, in particolare, per la raccolta di fondi per il nostro IX Fondo secondario Ardian per le infrastrutture".

Informazioni su ROYC

ROYC è la società leader europea di tecnologia finanziaria B2B che fornisce un sistema operativo completo per i mercati privati, consentendo a società di private equity, banche, gestori di patrimoni e multi-family office di accedere, distribuire e gestire senza problemi investimenti privati su larga scala. Con l'espansione dei mercati privati, gli istituti finanziari necessitano di soluzioni scalabili e basate sulle tecnologie per gestire la complessità, ottimizzare le operazioni dei fondi e offrire un'esperienza eccezionale ai clienti. ROYC combina una tecnologia all'avanguardia per i mercati privati con soluzioni di strutturazione dei fondi e di investimento su misura. La sua piattaforma intuitiva e scalabile sostituisce i processi manuali con l'automazione e l'accesso ai dati in tempo reale, trasformando il modo in cui vengono gestiti gli investimenti nei mercati privati durante l'intero ciclo di vita dei fondi.

Informazioni su Ardian

Ardian è una società di investimento privato leader a livello mondiale, che gestisce o fornisce consulenza per un patrimonio di 180 miliardi di dollari per conto di oltre 1.850 clienti in tutto il mondo. La nostra vasta esperienza, che spazia dal private equity agli attivi reali e al credito, ci consente di offrire un'ampia gamma di opportunità di investimento e di rispondere in modo flessibile alle diverse esigenze dei nostri clienti. Attraverso Ardian Customized Solutions creiamo portafogli su misura che consentono ai clienti istituzionali di specificare l'esatta combinazione di attivi di cui hanno bisogno e di accedere a fondi gestiti da sponsor terzi di primo piano. Private Wealth Solutions offre servizi dedicati e soluzioni di accesso per banche private, multi-family office e investitori istituzionali privati in tutto il mondo. Il principale gruppo azionista di Ardian è costituito dai suoi dipendenti e attribuiamo grande importanza allo sviluppo delle risorse umane e alla promozione di una cultura collaborativa basata sull'intelligenza collettiva. I nostri oltre 1.050 dipendenti, distribuiti in 19 uffici in Europa, America, Asia e Medio Oriente, sono fortemente impegnati nei principi dell'investimento responsabile e determinati a rendere la finanza una forza positiva per la società. Il nostro obiettivo è fornire eccellenti prestazioni di investimento combinate con elevati standard etici e responsabilità sociale.

In Ardian investiamo tutte le nostre forze nella creazione di aziende destinate a durare nel tempo.

Fonte: Business Wire

