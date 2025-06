SEKO Logistics seleziona Kinaxis per modernizzare la propria supply chain end-to-end

La partnership orienta l'azienda di logistica globale ad accelerare la crescita e l'innovazione, migliorare la soddisfazione dei clienti e guidare la prossima era di logistica intelligente basata sui dati

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® (TSX:KXS), leader globale nell'ambito dell'orchestrazione della supply chain end-to-end, ha annunciato oggi che SEKO Logistics (SEKO) è entrata a far parte del suo elenco in crescita dei clienti aziendali globali. L'azienda ha selezionato Kinaxis per ottenere supporto nella sua prossima fase di crescita strategica, sfruttando la piattaforma Kinaxis Maestro™ per ottimizzare ulteriormente le operazioni, migliorare la capacità di risposta della supply chain e fornire un valore ancora superiore ai clienti all'interno della sua estesa rete globale.

SEKO è un leader nel settore della logistica end-to-end globale, che opera in più di 60 paesi e offre soluzioni tecnologiche sostenibili su scala globale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita