Board reinventa l’esperienza di pianificazione con agenti basati su intelligenza artificiale

Board 14.3, Pianificazione Continua e Board Agents si uniscono per eliminare i silos tra dati, decisioni e team

BOSTON: Board, piattaforma leader per l’Enterprise Planning, ha annunciato oggi una nuova esperienza di pianificazione completamente ripensata per rispecchiare come avviene realmente la pianificazione moderna: in tempo reale, in modo collaborativo e in un contesto di continuo cambiamento. Il lancio unisce tre funzionalità fondamentali: i miglioramenti self-service di Board 14.3, una nuova base per la pianificazione continua e l’anteprima degli agenti intelligenti Board Agents basati su IA.

Ogni nuova funzionalità è progettata per ridurre gli attriti nel processo di pianificazione. Board 14.3 rappresenta l’ultima evoluzione della Piattaforma di Enterprise Planning, con l’obiettivo di migliorare il modo in cui i pianificatori lavorano con i dati. Introduce prestazioni più rapide e miglioramenti nell’inserimento dei dati, nelle esportazioni e nelle visualizzazioni. Grazie a nuovi strumenti self-service per la modellazione di scenari e analisi, i team possono passare più velocemente dalle domande alle risposte.

La pianificazione continua è ora pienamente integrata, consentendo agli utenti di reagire ai cambiamenti senza dover ripartire da zero. Con Board Foresight, i pianificatori possono integrare segnali economici esterni direttamente nei loro modelli e inviare i risultati delle previsioni a Board con un solo clic. Possono confrontare previsioni e dati reali in tempo reale, testare scenari e adattarsi man mano che le condizioni evolvono.

“La pianificazione non dovrebbe crollare al primo imprevisto, e non può essere qualcosa da rivedere solo una volta a trimestre. Deve riflettere ciò che sta accadendo ora,” ha dichiarato David Marmer, SVP of Product di Board. “Con questo rilascio, forniamo ai pianificatori gli strumenti per stare al passo con il cambiamento, combinando segnali interni ed esterni, collaborazione in tempo reale e simulazioni self-service che rendono la pianificazione continua una realtà. Si tratta di mettere l’intelligenza direttamente nelle mani di chi prende decisioni ogni giorno.”

Il rilascio include anche l’anteprima di Board Agents, una nuova dimensione di pianificazione intelligente basata su intelligenza artificiale, che presto aiuterà ad automatizzare le analisi e a guidare i processi decisionali. I Board Agents eseguiranno compiti fondamentali della pianificazione continua: monitorare e prevedere, analizzare e simulare, ottimizzare — a disposizione di tutti. Specializzati in FP&A, pianificazione commerciale e della supply chain, i Board Agents offrono interpretazioni contestuali dei dati interni ed esterni, adattandosi al ruolo e alle priorità di ciascun membro del team. Grazie a questo contesto, gli agenti sono in grado di identificare le cause principali, evidenziare i rischi e suggerire i prossimi passi. I Board Agents sono progettati per potenziare — non sostituire — l’esperienza del pianificatore.

“Uno dei principali vantaggi dei moderni software di pianificazione è la capacità di integrare informazioni esterne per creare previsioni e piani più utili e redditizi,” ha affermato Robert Kugel, Executive Director, Business Research presso ISG. “Collegando indicatori esterni e dati di performance interni su un’unica piattaforma, le organizzazioni possono pensare in modo probabilistico, pianificare scenari, comprendere gli esiti più probabili e prevedere con maggiore precisione. L’introduzione degli agenti AI di Board, basati su persona e competenze specifiche, favorisce una pianificazione continua in grado di offrire reali vantaggi competitivi.”

Questo lancio porta avanti la visione di Board per un approccio alla pianificazione più adattivo. Riunendo capacità fondamentali in un’unica piattaforma, consente alle organizzazioni di avere chiarezza e controllo per prendere decisioni sicure anche in mercati volatili.

Per vedere in azione la nuova esperienza di pianificazione e scoprire le prossime novità, visita il sito di lancio.

Informazioni su Board

Board è la piattaforma di Enterprise Planning progettata per accelerare le performance aziendali, abilitare la pianificazione continua e promuovere decisioni sicure e allineate. Consente previsioni più accurate grazie alla visibilità in tempo reale sui dati aziendali e su quelli esterni. Unifica finanza e operations in un’unica fonte di verità. Con esperienze potenziate da intelligenza artificiale per ogni ruolo, i team possono prendere decisioni sempre più intelligenti per risultati prevedibili e redditizi. È per questo che marchi visionari come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC e migliaia di altri si affidano a Board per affrontare con sicurezza mercati complessi. Per maggiori informazioni, visita https://www.board.com/it.

Fonte: Business Wire

