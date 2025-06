Algoworks si presenta come leader nei settori di intelligenza artificiale (IA) globale, servizi di ingegneria e trasformazione dell'esperienza

FROM Digital diventa Algoworks in seguito a una fusione strategica;

Derek Harrar nominato CEO

NEW YORK: Oggi, Algoworks Inc. ha annunciato il completamento della sua fusione che integra FROM Digital e Algoworks Solutions nel fondo di private equity (PE) di proprietà di Trivest Partners. Con la completa integrazione di entrambe le aziende, Algoworks si afferma come azienda leader di servizi basati sull'IA, di esperienza umana e di ingegneria, e vanta una solida esperienza nel fornire assistenza alla crescita di clienti Fortune 500.

"In un'epoca in cui l'IA sta ridefinendo ogni cosa, aiutiamo i clienti a muoversi con chiarezza in un ambiente complesso, offrendo risultati mediante una trasformazione tecnologica che non è semplicemente digitale, ma profondamente umana", ha affermato Derek Harrar, CEO di Algoworks nominato alla guida della nuova azienda risultante dalla fusione.

Fonte: Business Wire

