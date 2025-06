ExaGrid si aggiudica 2 nuovi premi di settore agli Storage Awards

ExaGrid nominata Storage Company of the Year all'edizione di "The Storries XXII" di Londra

MARLBOROUGH, Massachusetts: ExaGrid®, l'unica soluzione di archiviazione di backup a livelli del settore con Retention Time-Lock e l'unico air gap a più livelli non collegato alla rete con cancellazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi di aver ricevuto due premi, il Channel Partner Programme e Storage Company of the Year, nel corso della 22ª cerimonia annuale degli Storage Awards, "The Storries", tenutasi a Londra il 5 giugno 2025.

Gli Storage Awards vengono assegnati con voto del pubblico. L'edizione del 2025 segna il 14º anno di vittorie per ExaGrid ai "The Storries". Il premio Channel Partner Programme offre un riconoscimento all'innovativo ExaGrid Reseller Partner Program, sviluppato per offrire semplicità ai partner che ricevono supporto dai team di vendita di ExaGrid e senza impegni relativamente ai traguardi da raggiungere.

Fonte: Business Wire

