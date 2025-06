Milestone rivoluziona l'infrastruttura urbana e i sistemi del traffico in Europa con NVIDIA e Project Hafnia, a partire da Genova

COPENHAGEN, Danimarca: Dopo il lancio negli Stati Uniti, Project Hafnia di Milestone è ora coinvolto in Europa con la città di Genova. L'obiettivo è sviluppare soluzioni alimentate dall'IA per migliorare i sistemi di gestione del traffico e creare città più intelligenti con dati video di alta qualità, conformi alle normative addestrati con NVIDIA NeMo Curator su NVIDIA DGX Cloud.

Milestone è una delle prime aziende ad adottare NVIDIA Omniverse Blueprint for Smart City AI, recentemente annunciata, una struttura di riferimento per ottimizzare le operazioni delle città con twin digitali e agenti IA. Milestone sta inoltre ampliando la sua piattaforma dati con NVIDIA Cosmos per generare dati video sintetici da input dal mondo reale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita