Zanders ospita ad Amsterdam la prima "Financial Performance Conference", che riunirà i leader globali dei settori di finanza, tesoreria e gestione del rischio

AMSTERDAM: Zanders, una società di consulenza leader a livello mondiale in materia di tesoreria e rischi, è orgogliosa di organizzare la sua prima Financial Performance Conference il 16 settembre 2025 presso l'iconica sede del Muziekgebouw aan ’t IJ ad Amsterdam. L'evento riunirà più di 250 professionisti senior di multinazionali, istituti finanziari, settore pubblico e ONG, che entreranno in contatto, condivideranno informazioni strategiche e avvieranno un dialogo intersettoriale sul futuro delle prestazioni finanziarie.

Laurens Tijdhof, CEO di Zanders, ha affermato:

"Il concetto di prestazioni finanziarie è in fase di ridefinizione. In un'epoca in cui i cambiamenti avvengono sempre più rapidamente e la complessità aumenta, il raggiungimento di prestazioni finanziarie sostenibili richiede innovazione, informazioni condivise e un'allineamento strategico tra settori. La nostra Financial Performance Conference è stata pensata per offrire una piattaforma in cui esperti dei settori bancari e aziendali possono incontrarsi per esplorare strategie lungimiranti che plasmeranno il futuro del panorama finanziario."

Fonte: Business Wire

