Quectel presenta il modulo Wi-SUN KCM0A5S per dispositivi Smart City e Smart Utility

BELGRADO, Serbia: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, ha lanciato Quectel KCM0A5S, un modulo Wi-SUN ad alte prestazioni progettato per applicazioni smart come l'illuminazione stradale, l'agricoltura di precisione, l'IoT industriale, gli smart meter e le smart city. Basato su Silicon Labs EFR32FG25, un System on Chip sub-GHz wireless a bassa tensione, e dotato di un processore ARM Cortex-M33 con una frequenza massima di 97.5MHz, il modulo comprende 256KB di RAM integrata e 2MB di memoria Flash per assicurare prestazioni efficienti.

Il Quectel KCM0A5S supporta il protocollo Wi-SUN Field Area Network (FAN) 1.1 e funziona nell'intervallo di frequenza 470–928 MHz.

Fonte: Business Wire

