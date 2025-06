SmartStream propone la gestione dei dati su base IA per il settore assicurativo

LONDRA: SmartStream, il fornitore di Transaction Lifecycle Management (TLM®, Gestione del ciclo di vita delle transazioni) e di soluzioni nel settore finanziario, ha annunciato l'espansione della sua piattaforma di riconciliazione e gestione dei dati alimentata dall'intelligenza artificiale, SmartStream Air, nel settore assicurativo. L'iniziativa mira ad aiutare gli assicuratori ad affrontare le sfide poste dai dati frammentati, ridurre i costi operativi e rafforzare la conformità attraverso solidi percorsi di revisione.

Il settore assicurativo ha difficoltà con una maturità digitale limitata, mentre aumentano le pressioni dovute a maggiori volumi di transazioni, problemi persistenti di qualità dei dati e complessi requisiti di normative che cambiano, come IFRS 17 e DORA. In questo scenario, la necessità di soluzioni SaaS per la gestione dei dati rapide e facilmente adattabili non è mai stata così urgente.

